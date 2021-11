Du 16 au 21 novembre, la première édition du festival culturel, écologique et économique "Mission [1]possible, 48h pour sauver la planète" se tient à Bron. L'occasion de réfléchir à l'avenir de l'humanité, quelques jours après la fin de la COP26. L'animateur Jamy en sera l'un des invités.

C'est la première édition d'un festival qui se veut ambitieux et porté sur des thématiques écologiques. "Mission [1]possible, 48h pour sauver la planète" se tient du 16 au 21 novembre à Bron avec des événements organisés sur deux sites : la médiathèque Jean-Prévost et l'espace Albert-Camus. Le 16 novembre, c'est un spectacle qui ouvrira le bal. "Sabordage" est une production de la compagnie Collectif mensuel. C’est l’histoire d’une petite île qui coule à pic. Un paradis terrestre perdu au milieu de l’océan, qui, en quelques décennies, connaîtra un véritable miracle économique et terminera en désastre écologique.

Le point fort du tout jeune festival sera l'organisation d'un jeu de questions-réponses avec le célèbre animateur télé Jamy Gourmaud. Il répondra le 20 novembre à la médiathèque Jean-Prévost aux questions du public sur les solutions qui s'offrent aux citoyens pour construire un monde plus durable.

Tout le programme est à découvrir sur le site web du festival : https://www.festival-mission-possible.fr/le-programme/