Lyon-Bordeaux en train : le redressement judiciaire de la dernière chance pour Railcoop

Lyon-Bordeaux : Railcoop, la coopérative qui veut briser la diagonale du vide

La coopérative ferroviaire Railcoop qui souhaite relancer le Lyon-Bordeaux en train a été placée en redressement judiciaire ce lundi.

Après l'échec de son appel à la mobilisation pour tenter de rassembler 500 000 € avant le mois d'octobre, Railcoop a demandé et obtenu son placement en redressement judiciaire lundi 16 octobre, annonce la coopérative financière dans un communiqué de presse. Dix jours plus tôt, l'assemblée générale s'était largement prononcée en faveur d'une poursuite de l'activité et pour la poursuite des négociations avec Serena Partners, fonds d'investissement qui pourrait financer un nouveau schéma de fonctionnement de la coopérative à hauteur de 12 millions d'euros.

Six mois pour "se recapitaliser"

"Désormais, Railcoop dispose d'une période d'observation de six mois qui doit lui permettre, d'une part, de se recapitaliser pour retrouver une trésorerie satisfaisante et, d'autre part, de boucler le tour de table financier pour l'ouverture de la ligne Bordeaux - Lyon", explique l'entreprise dans son communiqué. Plus de 800 sociétaires se seraient par ailleurs déclarés prêts à contribuer à un plan de recapitalisation de la coopérative.

L'entreprise aux 11 salariés est récemment entrée en négociation avec Serena Industrial Partners, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'infrastructures, qui pourrait apporter environ un quart des financements nécessaires au lancement de la ligne Bordeaux-Lyon. L'idée serait de créer deux nouvelles entreprises, l'une dédiée au financement des rames (ROSCO), louant les infrastructures à la seconde entité (OPCO), supportant le risque commercial et se rémunérant sur les ventes de billets. Railcoop de son côté conserverait son sociétariat à l'identique et vendrait ainsi sa prestation ferroviaire à l'OPCO.

