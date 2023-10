Ce vendredi, six établissements scolaires de Grenoble ont une nouvelle fois été visés par des alertes à la bombe. Il s'agit des lycées Vaucanson, Argouges, Mounier, Néruda et Prévert sur Grenoble et le lycée Thomas Edison à Échirolles.

"Les forces de sécurité sont mobilisées. Des levées de doute sont en cours", précise la préfecture de l'Isère.

