Les occupantes du squat situé quai Arloing à Lyon alertent sur leur situation, alors qu'elles doivent quitter le bâtiment le 4 mai.

"On ne veut pas retourner à la rue avec nos enfants !" s'inquiètent les 80 femmes et enfants mis à l'abri quai Arloing dans le 9e arrondissement de Lyon depuis l'été 2024. Regroupées sous le collectif Solidarité entre femmes à la rue, elles ont lancé une pétition pour alerter sur leur situation, alors qu'elles devront quitter ce bâtiment appartenant au bailleur social Grand Lyon habitat le 4 mai au plus tard. "Parmi nous il y a beaucoup d'enfants, et des nouveaux nés, des personnes âgées, des femmes victimes de violences, des personnes très malades", indiquent-elles.

Grand Lyon habitat souhaite en effet engager des travaux de rénovation de ce bâtiment jusqu'ici inoccupé. Les femmes occupant ce site demandent ainsi à la Métropole de Lyon et au bailleur social de leur trouver une solution de "logement digne et adapté à une vie familiale". "Si des solutions de relogement ne sont pas trouvées pour tous début mai, nous demandons un prolongement pour pouvoir rester en sécurité dans notre immeuble", concluent-elles dans cette pétition déjà signée par 510 personnes.