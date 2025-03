(Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Le partenariat entre Eurotunnel et Saint-Pancras Highspeed pourrait permettre la création d'une ligne à grande vitesse entre Londres et Marseille via Lyon.

Le trafic ferroviaire à grande vitesse entre Londres et l'Europe continentale devrait dans les prochaines années se développer. C'est en tout cas l'idée derrière le nouveau partenariat officialisé fin février entre Eurotunnel, opérateur de l'infrastructure du tunnel sous la Manche, et London Saint-Pancras Highspeed, concessionnaire de l'infrastructure.

Plusieurs destinations accessibles en moins de six heures de trajet et à fort potentiel de voyageurs ont été recherchées dans une étude menée par le groupe Getlink, dont Eurotunnel est une filiale. Les lignes Londres-Cologne-Francfort, Londres-Bâle-Zurich et Londres-Genève sont notamment privilégies, précise la société à nos confrères du Progrès.

Mais une ligne directe Londres-Marseille est également sur la table et pourrait faire le bonheur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci passerait en effet par Lyon et permettrait de rejoindre directement la capitale anglaise.

Reste à savoir si des opérateurs se positionneront sur cette hypothèse. Les propositions de liaisons ferroviaires transmanches pourraient en tout cas voir le jour sur du moyen terme, puisque Getlink travaille à réduire de 10 à 5 ans le délai de mise sur le marché des nouveaux services.

