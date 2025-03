Le 17 mars, une nouvelle agression antisémite est survenue à Villeurbanne. Menacée de mort et agressée physiquement, la victime a reçu cinq jours d'ITT.

Lundi 17 mars, une femme de 46 ans a déposé plainte aux suites d'une agression antisémite survenue rue Paul-Lafargue à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, la femme de confession juive se serait faite agresser en se rendant à son cours d'hébreu.

La victime aurait subi des violences verbales avant d'être frappée au visage. Son agresseuse l'aurait alors traité de "sale juive" avant de lui lancer "ici on est pas en Israël." S'en serait suivi un plaquage au mur, des coups au visage et un crachat. Avant de partir, l'auteure des faits a menacé la quadragénaire de l'égorger si elle l'a croisait à nouveau. Blessée, la victime a bénéficié de soin et reçu cinq jours d'ITT. Une enquête est en cours afin d'identifier l'identité de l'agresseuse.

Des agressions à répétitions

En réaction à cet acte de violence, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé condamner "avec la plus grande fermeté" cette nouvelle agression antisémite. Sur son réseau social X, elle rappelle : "L’Etat est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de la communauté juive et lutter le fléau de l'antisémitisme." Une nouvelle agression antisémite venant s'ajouter à la dizaine recensée depuis le début d'année 2025 dans le Rhône. Pour rappel, un homme avait déjà fait les frais d'une agression similaire il y à quelques jours à Villeurbanne.

La Préfète condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle agression antisémite.



Une enquête a été immédiatement ouverte par la @PoliceNat69 pour retrouver l’auteur de ces actes abjects.



Depuis le début de l'année les service de l'Etat ont recensé au moins une dizaine de… https://t.co/2AVis9raEv — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 18, 2025

