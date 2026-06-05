Un institut lyonnais recherche des volontaires pour une étude sur les nausées pendant la grossesse

L’Institut Lyfe, installé à Écully, lance un appel à participation auprès des femmes enceintes afin de mieux comprendre l’impact des nausées et vomissements sur les habitudes alimentaires pendant la grossesse.

Les chercheurs de l’Institut Lyfe, anciennement Institut Paul Bocuse, poursuivent leurs travaux sur les nausées et vomissements de grossesse. Après une première étude ayant mis en évidence une perte d’appétit et de plaisir alimentaire chez les femmes les plus touchées, une nouvelle phase de recherche est désormais lancée.

L’objectif est de mieux comprendre comment ces symptômes influencent la perception des goûts, des textures et des odeurs. Pour cela, l’établissement recherche des femmes enceintes majeures ayant souffert de nausées ou de vomissements durant leur grossesse.

Les participantes seront invitées à déguster plusieurs recettes spécialement élaborées pour cette étude dans les locaux de l’institut, à Écully. La session dure environ une heure et donne droit à une compensation de 30 euros sous forme de carte-cadeau. À terme, ces travaux pourraient permettre d’adapter davantage l’alimentation des femmes enceintes confrontées à ces troubles fréquents mais parfois très invalidants.