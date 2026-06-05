Actualité
Institut Lyfe
Institut Lyfe

Un institut lyonnais recherche des volontaires pour une étude sur les nausées pendant la grossesse

  • par LR

    • L’Institut Lyfe, installé à Écully, lance un appel à participation auprès des femmes enceintes afin de mieux comprendre l’impact des nausées et vomissements sur les habitudes alimentaires pendant la grossesse.

    Les chercheurs de l’Institut Lyfe, anciennement Institut Paul Bocuse, poursuivent leurs travaux sur les nausées et vomissements de grossesse. Après une première étude ayant mis en évidence une perte d’appétit et de plaisir alimentaire chez les femmes les plus touchées, une nouvelle phase de recherche est désormais lancée.

    L’objectif est de mieux comprendre comment ces symptômes influencent la perception des goûts, des textures et des odeurs. Pour cela, l’établissement recherche des femmes enceintes majeures ayant souffert de nausées ou de vomissements durant leur grossesse.

    Les participantes seront invitées à déguster plusieurs recettes spécialement élaborées pour cette étude dans les locaux de l’institut, à Écully. La session dure environ une heure et donne droit à une compensation de 30 euros sous forme de carte-cadeau. À terme, ces travaux pourraient permettre d’adapter davantage l’alimentation des femmes enceintes confrontées à ces troubles fréquents mais parfois très invalidants.

    à lire également
    Lyon : aucun train ne desservira Perrache ce week-end

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Institut Lyfe
    Un institut lyonnais recherche des volontaires pour une étude sur les nausées pendant la grossesse 08:52
    Lyon : aucun train ne desservira Perrache ce week-end 08:31
    JO 2030 à Lyon : la carte définitive des sites sera "actée" le 19 juin 08:01
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes pousse pour deux nouveaux réacteurs nucléaires au Tricastin 07:43
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:26
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Le soleil de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 21 degrés attendus 07:14
    Guillaume Charvet
    Des interfaces cerveau-machine qui redonnent le mouvement aux patients paralysés 07:00
    Altaprofits dévoile son baromètre de l’épargne en France et en régions 2026 04/06/26
    école lyon périscolaire
    À Villeurbanne, des familles lancent une pétition pour prévenir les violences dans le périscolaire 04/06/26
    Salwa Philipert
    Mâcon : les agents de l'État sensibilisés au handicap au travail 04/06/26
    Une adolescente du Puy-en-Velay disparaît : elle pourrait se trouver autour de Lyon 04/06/26
    La région Auvergne-Rhône-Alpes produit près de 22 % de l'électricité nationale 04/06/26
    Usage détourné du protoxyde d’azote : une pratique à risques © ARS
    Saône-et-Loire : le préfet encadre le protoxyde d'azote jusqu'à fin octobre 04/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut