Lyon : attention, plusieurs rues sont fermées à la circulation ce samedi

A Lyon, plusieurs rues seront fermées à la circulation toute la journée dans les 4e et 7e arrondissements pour l'opération La voie est libre.

Retour du dispositif La voie est libre à Lyon, ce samedi 17 décembre de 11h à 19h. Cette opération, proposée par la municipalité, permet de rendre les piétons prioritaires sur la chaussée. Ainsi, il est interdit pour les voitures de circuler dans plusieurs rues des 4e et 7e arrondissements, sauf autorisations spécifiques. Ces interdictions s'ajoutent à celles émises par la préfecture pour limiter les débordements dans le cadre de la Coupe du monde.

Des rues piétonnes et des animations

À cette occasion, plusieurs animations sont prévues dans les quartiers. Dans le 4e arrondissement, sur la place de la Croix-Rousse, les habitants trouveront un petit marché solidaire, batucada, duo de guitares chorales et père Noël... Sur la place Bertone, l'école de danse Les Petits Pas donnera un spectacle.

Dans le 3e et le 7e arrondissement, place Gabriel-Péri, les piétons pourront parcourir des stands associatifs et citoyens, participer à de mini-marches exploratoires, à une balade historique, à des jeux géants, à une lecture jeunesse à la maison des projets de Gabriel-Péri. Animation musicale avec une fanfare et stand municipal des élus seront aussi proposés.

Quels sont les véhicules autorisés ?

Ces fermetures à la circulation s'appliquent ainsi : les véhicules de secours, transports de fonds, convois funéraires et certaines lignes TCL sont autorisés à circuler sans justificatifs.

Quant aux riverains, professionnels en intervention (santé, artisans, taxis, VTC, véhicules de déménagements, auto-écoles), clients d'hôtels, personnes à mobilité réduite ou encore véhicules d'autopartage, ils pourront avoir accès aux zones concernées s'ils peuvent présenter un justificatif (facture, caducées, cartes professionnelles, etc.).

Tous devront respecter une vitesse limitée à 5 km/heure.

La liste des rues concernées :

4e arrondissement

Grande rue de la Croix-Rousse

Passage Dumont

Place de la Croix-Rousse

Rue d’Austerlitz

Rue Calas

Rue du Chariot d’Or

Rue Dumenge

Rue Dumont

Rue d’Ivry

Rue Janin

Rue du Mail

Rue du Pavillon

Rue Rosset

7e arrondissement

Place Gabriel Péri

Rue Basse Combalot

Rue Pasteur

Infos complémentaires sur lyon.fr.