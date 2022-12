Après le tragique incendie qui a entraîné la mort de dix personnes, dont cinq enfants, dans la nuit de jeudi à vendredi, un rassemblement est prévu à Vaulx-en-Velin aujourd'hui à 15h.

La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, appelle à un rassemblement en hommage aux victimes de l'incendie qui a frappé la ville. Ce moment de recueillement est prévu aujourd'hui, samedi 17 décembre, à 15h sur le parvis de l’hôtel de ville.

Les habitants et les associations de Vaulx-en-Velin ont mis en place une immense chaîne de solidarité. Ils sont l’image et la force de notre ville.

La Ville organise samedi 17/12 à 15h sur le parvis de la Mairie, un moment de recueillement en hommage aux victimes de l’incendie.⤵️ pic.twitter.com/9Ma4huxagC — Hélène Geoffroy (@HeleneGeoffroy) December 16, 2022

"Une immense chaîne de solidarité a été mise en place"

Dans son communiqué, la maire de Vaulx-en-Velin salue la solidarité de la ville toute entière. Les habitants se sont relayés pour trouver des couches, du lait en poudre ou encore des vêtements chauds pour les sinistrés ayant tout perdu. "Les habitants et les associations de Vaulx-en-Velin ont mis en place une immense chaîne de solidarité et ont apporté secours et réconfort. Ils sont l’image et la force de notre ville, je les en remercie profondément", écrit-elle.

Elle assure du soutien que la Ville a reçu de la part des services de l'Etat, la Région et la Métropole de Lyon. "J’ai, par ailleurs, demandé des assurances au préfet et au procureur afin que nous ayons très rapidement des réponses quant aux causes de l’incendie", précise-t-elle, avant de louer l'engagement auprès des habitants de la part "des pompiers, des secouristes, des forces de l’ordre, des élus, des agents de la commune, de la Métropole et de l’Etat".

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un immeuble de sept étages a subi les ravages d'un incendie. Sur place, 170 sapeurs-pompiers et 65 d'engins ont été nécessaires pour éteindre le feu. Son origine, accidentelle ou criminelle, n'est pas encore définie mais les fumées toxiques ont entraîné la mort de dix habitants parmi lesquels cinq enfants.