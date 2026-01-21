Actualité
La finale du Winamax Poker Tour à Aix en Provence en 2025.

Le Winamax Poker Tour fait escale à Lyon fin janvier

  • par La Rédaction

    • Le Winamax Poker Tour s’arrête à Lyon les 31 janvier et 1er février. Plus de 900 joueurs sont attendus à Villeurbanne pour l’une des étapes phares du plus grand circuit de poker gratuit de France.

    Après une édition 2024-2025 record, le Winamax Poker Tour poursuit sa tournée hexagonale et posera ses jetons à Lyon le temps d’un week-end. Les parties se dérouleront au Double Mixte, à Villeurbanne, où plus de 900 joueurs qualifiés en ligne s’affronteront dans une ambiance de grand tournoi.

    Cette étape lyonnaise comptera parmi les temps forts d’un circuit qui traverse dix villes en six mois et rassemble plus de 10 000 participants au total. Les amateurs de la région auront aussi l’occasion de rencontrer deux figures majeures du poker mondial, Gus Hansen et Léo Margets, annoncés sur place.

    À l’issue du week-end, 16 joueurs valideront leur billet pour la grande finale nationale, programmée à Aix-en-Provence en mars 2026, avec en ligne de mire le titre de meilleur joueur de France.

