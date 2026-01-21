Actualité
Eric Tegner aux côtés de Marion Maréchal Le Pen lors de la Convention de la droite en 2019. (Photo by Daniel Pier / NurPhoto via AFP)

Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation

  • par Nathan Chaize

    • Eric Tegnér a été condamné pour diffamation à l'égard de l'association Street medic 69 qui intervient lors des manifestations à Lyon.

    Le directeur de la publication du magazine d'extrême droite Frontières a été condamné pour diffamation par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 janvier indiquent nos confrères de Tribune de Lyon.

    Eric Tegnér était poursuivi par l'association Medic en lutte, ex-Street medic 69, qui intervient sur les manifestations pour porter secours aux participants blessés. En cause, un article de septembre 2024 qui accusait des membres de l'association d'être des "black blocs violents ou des membres de la Jeune Garde".

    Eric Tegnér a écopé d'une peine de 2 000 euros d'amende avec sursis. Il a également été condamné au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts et au remboursement de 1 000 euros de frais de procédure. Il a fait appel de sa condamnation.

    à lire également
    Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy 14:31
    Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation 14:00
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    Auvergne-Rhône-Alpes : l’enquête publique sur le BHNS Trévoux-Lyon débute aujourd’hui 13:13
    Agression raciste au Groupama Stadium lors du match OL-PSG : dix mois de prison requis contre l’un des supporters 12:25
    police lyon faits divers
    Lyon : six suspects interpellés pour le vol de quinze véhicules 11:56
    d'heure en heure
    Rue89Lyon relaxé, la famille Aulas annonce faire appel 11:20
    Un homme blessé par balles dans une épicerie à Villeurbanne 10:48
    Lyon est la ville la plus embouteillée en France selon ce classement 09:47
    Euroligue : l’Asvel encore dominée par Kaunas à l’Astroballe 09:22
    doucet maire de lyon police
    Policiers, caméras, narcotrafic : les annonces de Doucet pour la sécurité à Lyon 08:52
    Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi 08:18
    Zone à faibles émissions : députés et sénateurs confirment leur suppression 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut