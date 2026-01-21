Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation

Eric Tegner aux côtés de Marion Maréchal Le Pen lors de la Convention de la droite en 2019. (Photo by Daniel Pier / NurPhoto via AFP)

Eric Tegnér a été condamné pour diffamation à l'égard de l'association Street medic 69 qui intervient lors des manifestations à Lyon.

Le directeur de la publication du magazine d'extrême droite Frontières a été condamné pour diffamation par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 janvier indiquent nos confrères de Tribune de Lyon.

Eric Tegnér était poursuivi par l'association Medic en lutte, ex-Street medic 69, qui intervient sur les manifestations pour porter secours aux participants blessés. En cause, un article de septembre 2024 qui accusait des membres de l'association d'être des "black blocs violents ou des membres de la Jeune Garde".

Eric Tegnér a écopé d'une peine de 2 000 euros d'amende avec sursis. Il a également été condamné au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts et au remboursement de 1 000 euros de frais de procédure. Il a fait appel de sa condamnation.