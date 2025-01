Lyon : + 90% de défaillances d'entreprises par rapport à l'avant Covid

En règle normale, les défaillances concernent 1 500 entreprises par an à Lyon. Il est estimé un solde de plus de 1 000 défaillances à venir.

"Le nombre d’entreprises concerné par des procédures amiables et collectives de traitement de leurs difficultés est en progression de près de 90% par rapport à la période ante Covid". C'est le constat sans appel dressé, jeudi 28 janvier, par Bruno Da Silva, à l'occasion de la la rentrée solennelle du tribunal des activités économiques de Lyon (ex-tribunal de commerce), dont il est le président.

"Sur le plan économique, l'année a été marquée par une croissance ralentie dans certains secteurs clés, et je pondère mon propos, une inflation maitrisée, et un contexte géopolitique instable. Autant de facteurs qui ont pesé lourdement sur les entreprises, en particulier les PME mais également les ETI" a-t-il poursuivi devant les personnalités et acteurs du monde économique et judiciaire lyonnais.

"Sans faire de catastrophisme aigu, il peut être estimé un solde de plus de 1 000 défaillances à venir, essentiellement dans un cadre de liquidation judiciaire sur assignation."

Bruno Da Silva, président du tribunal des activités économiques de Lyon

Selon le tribunal des activités économiques, les procédures collectives ont commencé à dépasser la moyenne d'avant Covid à partir du début du 4e trimestre 2023 (courbe bleu ciel sur le graph). Une deuxième accélération s’est opérée au cours du second semestre de l’année 2024 (courbe verte), parfaitement observable sur l’écart entre les courbes verte et bleu ciel.

"En période normative, explique Bruno Da Silva, les procédures collectives concernent, de manière assez régulière, environ 1 500 entreprises par an, ce qui représente 2,2% des sociétés commerciales actives. Pendant la période 2020 à 2022, ce taux a été quasiment divisé par 2 pour se situer légèrement au-dessus de 1% permettant à environ 1800 entreprises de ne pas connaître la procédure collective. L’augmentation des procédures collectives, dont il est très largement fait écho depuis 2023 (+28% en 2024 sur la juridiction de Lyon), n’a finalement permis de rattraper qu’environ un quart des défaillances."

Plus de 90% des entreprises en procédure collective sont des microentreprises et des TPE.

Lire aussi : "Nous réfléchissons à un fonds rebond spécial entreprises" en Auvergne-Rhône-Alpes assure Daniel Villareale, président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes



+ 90% d'entreprises en procédure collective par rapport à la période avant Covid

Et le président du tribunal des activités économiques de conclure que "sans faire de catastrophisme aigu, il peut être estimé un solde de plus de 1 000 défaillances à venir, essentiellement dans un cadre de liquidation judiciaire sur assignation."

Il apparait ainsi que le nombre d’entreprises concerné par des procédures amiables et collectives est en progression de près de 90% par rapport à la période avant Covid.

"Si le taux d’entreprises actives en difficultés n’est pas alarmant, il n’en demeure pas moins que le nombre d’entreprises concernées et la trajectoire suivie par les procédures de traitement des difficultés est particulièrement préoccupant, la masse pouvant de surcroît entrainer d’autres entreprises dans la défaillance par simple effet de dominos."