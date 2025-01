Rhône : un récidiviste refuse d'obtempérer et percute des gendarmes

Un individu au guidon d'une moto volée a refusé d'obtempérer et percuté des gendarmes près de Lyon.

Le 25 janvier vers 17 h 10, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont tenté d'interpeller une moto faussement immatriculée et roulant à vive allure sur la RD51 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or près de Lyon.

Le conducteur et son passager ont refusé de s'arrêter et ont pris la fuite. Pendant 30 minutes et sur pas moins de 18 kilomètres, les gendarmes ont poursuivi les deux contrevenants qui circulaient sur un véhicule volé.

Ils ont à plusieurs reprises percuté les motards de la gendarmerie endommageant deux véhicules et provoquant la chute d'un militaire qui n'est pas blessé.

Ils ont finalement été interpellés dans un centre commercial dans lequel ils s'étaient réfugiés après avoir abandonné la moto. Le passager a été remis en liberté et sera convoqué devant le tribunal. Le conducteur, qui avait déjà comparu devant la justice une semaine plus tôt pour des faits similaires a été présenté en comparution immédiate.