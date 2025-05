Lyon 8e : le collège Victor Grignard en grève ce lundi 

Le collège Victor Grignard, dans le 8e arrondissement de Lyon, sera en grève lundi 19 mai afin de dénoncer les conditions d’accueil des élèves en situation de handicap.

Le personnel du collège Victor Grignard, dans le 8e arrondissement de Lyon, sera en grève lundi 19 mai. Dans un communiqué diffusé le 6 mai dernier, les enseignants dénoncent les conditions d’accueil des élèves en situation de handicap et le manque d’AESH. Les enseignants seront mobilisés devant l’établissement de 10 heures à 12 heures aux côtés des parents d’élèves élus du conseil local FCPE.

"Dans notre collège le manque d’AESH a atteint un tel niveau cette année qu’il ne paraît pas exagéré de dire que les élèves en situation de handicap sont dans des conditions d’apprentissage qui relèvent de la maltraitance", écrivent ainsi les professeurs. Ainsi, les élèves des classes de 4e et 3e ne bénéficieraient pas d’un AESH puisque "les heures d’accompagnement ont toutes été affectées aux élèves de 6e et 5e afin de les aider le plus possible." Et pourtant, "même ces élèves ne bénéficient pas de toutes les heures de suivi auxquelles ils et elles ont droit", déplorent-ils encore.

Toujours selon le personnel de l’établissement, les AESH doivent "s’occuper régulièrement de plusieurs élèves lors d’un même cours, parfois jusqu’à 5 dans un même groupe. Et ce alors que certains élèves nécessitent une aide constante pour la prise de note par exemple." Et assènent : "Concrètement, cela implique qu’elles sont obligées de choisir de quel élève elles vont s’occuper à chaque heure de cours. Comment peut-on espérer que nos élèves puissent suivre convenablement les enseignements dans ces conditions ?"

Manque de reconnaissance et de moyens

En plus du manque de personnel, la profession AESH souffre également d’un "manque cruel de reconnaissance des métiers du soin dans lesquels les femmes sont majoritairement représentées et donc particulièrement précarisées." Avec cette grève, les personnels demandent "la sortie de la précarité des AESH et leur recrutement massif. Nous voulons que les droits de nos élèves soient respectés et que l’accompagnement de ces élèves soit reconnu et rémunéré comme il se doit."

Les enseignants organiseront également un rassemblement devant le rectorat mercredi 21 mai à 12h30.

