La Ville de Lyon ouvre les candidatures pour la 25e édition de son rendez-vous estival, qui se déroulera du 29 juin au 29 août 2027. Les associations et les collectifs artistiques ont jusqu’au 8 décembre pour proposer leurs projets.

La Ville de Lyon prépare déjà la prochaine édition de "Tout l’monde dehors". Du 29 juin au 29 août 2027, le festival investira les neuf arrondissements de la ville avec une programmation artistique gratuite et en plein air. Pour cette édition, la municipalité lance un appel à projets destiné aux associations et équipes artistiques souhaitant animer l’espace public.

Musique, cinéma, cirque, théâtre, danse ou encore spectacles mêlant plusieurs disciplines, la Ville recherche des propositions variées, accessibles à tous les publics. Elle souhaite notamment valoriser les talents émergents et la scène culturelle lyonnaise, tout en favorisant les rencontres entre habitants. Les projets pourront prendre place à de nombreux endroits. Places, jardins, rues ou au pied des immeubles, tout est possible. Une attention particulière doit être portée à la convivialité, à la participation du public et aux animations destinées aux familles.

Une édition anniversaire pour faire évoluer le festival

En 2026, "Tout l’monde dehors" a rassemblé plus de 70 000 personnes autour de 210 rendez-vous organisés par une centaine de structures associatives. Pour sa 25e édition, la Ville souhaite faire évoluer le festival avec des formats populaires et exigeants. Ouverts à toutes les générations, ceux-ci seront mieux coordonnés avec les autres événements estivaux lyonnais.

Les projets pourront notamment aborder la transition écologique, l’inclusion, la diversité culturelle et l’égalité des droits. La municipalité encourage également les initiatives qui facilitent l’accès aux événements pour tous les publics, notamment les familles, les seniors et les personnes en situation de handicap.

Lire aussi : Tout le monde dehors : la Ville de Lyon met la culture à l'honneur cet été

Les candidatures ouvertes jusqu’au 8 décembre

Les structures intéressées ont jusqu’au mardi 8 décembre 2026 à 18 heures pour déposer leur dossier. Les demandes de subvention doivent passer par le portail des aides de la Ville de Lyon. Les porteurs de projets qui ne sollicitent aucun financement peuvent transmettre leur dossier de présentation par courriel à l’adresse tlmd.messagerie@mairie-lyon.fr.

La Ville étudiera les candidatures en janvier 2027, avant d’organiser les réunions de préparation avec les équipes retenues au printemps. Les porteurs de projets devront notamment participer aux repérages des lieux et compléter les démarches administratives nécessaires à l’occupation de l’espace public.

Pour cette édition anniversaire, la municipalité invite enfin les organisateurs à proposer des projets plus ambitieux ou insolites, susceptibles de donner lieu à des temps forts au sein de la programmation habituelle.

Lire aussi : Villeurbanne : le Festival du Film Court revient avec une programmation élargie