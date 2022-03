Lyon : 4 hommes soupçonnés de proxénétisme interpellés dans la métropole

Quatre individus suspectés de proxénétisme aggravé sur des victimes mineures, ont été présentés devant le parquet de Lyon vendredi 25 mars. Un passage devant la justice qui fait suite à une enquête ouverte en janvier après la disparition de deux jeunes filles âgées de 17 ans.

Quatre auteurs suspectés de proxénétisme ont été présentés au parquet de Lyon ce vendredi 25 mars en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Ce coup de filet a pu être effectué après une enquête faisant suite à la disparition de deux mineures âgées de 17 ans au mois de janvier. Les enquêteurs ont constaté que les deux jeunes fugueuses apparaissaient sur des sites internet liés à la prostitution. Un élément qui a permis aux policiers de remonter jusqu'à plusieurs clients ainsi que quatre proxénètes présumés. À la suite de ces premières investigations, ils ont tous été interpellés pour des faits proxénétisme aggravés, commis entre le 28 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 à Lyon.

2 personnes en détention provisoire

Parmi les personnes interpellées et mises en examen, deux ont été placées en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. Les policiers ont conclu que les mis en cause, âgés de 23 à 36 ans, fournissaient des logements, du matériel et des moyens de transports aux victimes, tout en bénéficiant de l'argent qu'elles récupéraient.