Lyon : 281 personnes hébergées en urgence privées d’électricité, Jamais Sans Toit appelle au rassemblement

281 personnes, dont 80 enfants, actuellement hébergées dans un bâtiment place de Milan (3e arr.) font face à "une dégradation de leurs conditions de vie" depuis que la Métropole de Lyon a coupé l'électricité le 29 mai.

Le moment de répit n’aura duré que quelques semaines. Depuis le 6 mars, 281 personnes, dont 80 enfants, sont hébergées dans un bâtiment situé place de Milan, dans le 3e arrondissement de Lyon, grâce au soutien du collectif Solidarité entre femmes à la rue. Une "pause vitale après des mois, parfois des années, de vie à la rue ou d’errance entre solutions précaires", souligne le collectif Jamais Sans Toit dans un communiqué.

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Une mobilisation prévue ce vendredi

Mais la Métropole de Lyon, propriétaire du bâtiment, aurait coupé l’électricité le 29 mai dernier, "en pleine période de fortes chaleurs", indique encore le collectif. Il ajoute : "Nous rappelons que ces ménages, dont la plupart sont suivis par nos comités de soutien et dont beaucoup ont vécu dans les écoles de leurs enfants, sont très vulnérables et ont déjà connu des parcours difficiles. Toutes les personnes présentes à la place de Milan sont épuisées par des années d'instabilité et de survie dans des conditions indignes."

Jamais Sans Toit appelle par ailleurs à la mobilisation, ce vendredi, devant le tribunal administratif de Lyon pour dénoncer la procédure d'expulsion engagée par la Métropole de Lyon, et l’audience qui se tiendra à 8 h 30. Une procédure qui "interroge", poursuit le collectif, sur "les réponses apportées à la crise actuelle du sans-abrisme", qui exige par ailleurs "la mise en œuvre urgente de solutions de relogement dignes et durables pour l'ensemble des personnes vivant à la place de Milan."

377 enfants à la rue à Lyon

À ce jour, le collectif Jamais Sans Toit dénombre pas moins de 377 enfants sans solution d’hébergement, "dans la seule ville de Lyon." En décembre dernier, Juliette Murtin, porte-parole du collectif, recensait 314 enfants à la rue dans notre émission 6 minutes chrono.

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