Métropole de Lyon : un jeu "immersif" pour sensibiliser sur le SIDA

Le Comité de coordination régional de lutte contre le VIH déploie un jeu immersif dans la Métropole de Lyon pour sensibiliser au SIDA.

A l'occasion de la journée mondiale du SIDA le 1er décembre, le Comité de coordination régional de lutte contre le VIH (Corevih) Lyon-Vallée du Rhône, organise une campagne de sensibilisation "innovante" dans la métropole de Lyon, ainsi que dans les départements du Rhône, de la Drôme, de l'Ain et de l'Ardèche.

De manière à marquer les esprits dès le plus jeune âge, le Corevih déploie la campagne dans les lycées, universités, mais également dans les établissements hospitaliers de Lyon, les mairies d'arrondissements, ou les boutiques.

Baptisé 95 %, ce jeu retrace quatre histoires filmées de 30 secondes à une minute, sur des personnages en contact avec le VIH, à découvrir en réalité augmentée. Imaginé par l'Agence santé sexuelle, les vidéos sont suivies de quiz pour en apprendre plus sur le virus. Pour participer au jeu, les utilisateurs des appareils Android ou d'IOS devront télécharger l'application 95 %, puis flasher le QR Code des affiches distribuées dans toute la Métropole.

6 000 contaminations par an en France

En France, on dénombre près de 6 000 personnes contractant le VIH, par an. Selon l'organisme, 5 395 personnes ayant eu au moins une consultation dans un service prenant en charge des personnes avec le VIH au cours de 2021, dans la Vallée du Rhône et la Métropole de Lyon.

Si le jeu a été nommé ainsi - 95 % -, c'est pour faire écho au programme commun des Nations Unies sur le VIH. L'ONU avait en effet prévu un plan d'action qui prévoyait que d'ici 2030, 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent les statuts sérologiques, 95 % des personnes connaissant leur séropositivité aient accès à un traitement et que 95 % des personnes traitées présentent une charge indétectable rendant le virus intransmissible.