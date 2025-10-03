Actualité
Image d’illustration. (© Tim Douet)

Lutte contre le narcotrafic : sept interdictions de paraître en Haute-Savoie

  • par Loane Carpano

    • Sept interdictions de paraître, concernant des individus présents à Gaillard et Annecy, ont été annoncées par la préfète de Haute-Savoie ce vendredi 3 octobre.

    Vendredi 3 octobre, la préfète de Haute-Savoie a annoncé prendre des premières mesures concernant la lutte contre le narcotrafic sur le département.

    "Ces mesures s’inscrivent en complément des opérations de sécurisation renforcée"

    En coordination avec les collectivités et les forces de l'ordre, cette dernière a décidé de prendre sept mesures d'interdiction de paraître, concernant des individus présents dans le quartier de la SIGEM à Gaillard et dans le centre-ville d’Annecy.

    "Ces mesures s’inscrivent en complément des opérations de sécurisation renforcée menées par la direction interdépartementale de la Police nationale sur l’ensemble de son ressort de compétences", précise la préfecture de Haute-Savoie.

    Ces dernières interviennent dans le cadre de la loi de juin 2025 sur le narcotrafic, permettant aux préfets de prendre plusieurs décisions sous le contrôle d'un juge.

    Faire défiler vers le haut