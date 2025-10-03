Pollutec 2025 : le réseau TCL adapte son offre pour faciliter l'accès à Eurexpo

Le réseau TCL s'adapte pour faciliter l'accès au salon Pollutec à Eurexpo.

Du mardi 7 au vendredi 10 octobre se déroulera le salon Pollutec à Eurexpo près de Lyon. Dans ce cadre, le réseau TCL s'adapte pour faciliter l'accès au salon. La ligne T5 bénéficiera d'un renfort de fréquence pendant toute la durée du salon, tandis que la navette direct N100 sera déployée au départ de Vaulx-en-Velin La Soie.

Un Pass salon sera également proposé aux voyageurs arrivant de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry qui comprendra un aller-retour Rhônexpress et deux billets sans contact TCL pour un tarif de 29,60 €. "Il sera disponible à la vente du 30 septembre au 10 octobre inclus, dans les distributeurs Rhônexpress ainsi que sur le site internet et l’application Rhônexpress, et pourra être utilisé pour des trajets réalisés entre le 5 et le 12 octobre", indique le Sytral.