Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lyon : un homme blessé par balle dans le 8e arrondissement

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 2 au 3 octobre, un homme a été blessé par balle sur la rue Général Gouraud, dans le quartier du Grand-Trou (8e) à Lyon.

    Un homme a été blessé par balle dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre à Lyon. Selon Actu Lyon, les faits seraient survenus aux alentours de 2 h du matin, rue Général Gouraud, dans le quartier du Grand-Trou (8e). Un homme aurait alors été visé par plusieurs coups de feu, dont un, reçu dans la fesse.

    Blessé, l'homme a été pris en charge par les secours. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'incident pourrait être lié à un contentieux autour d'un fast-food de la Duchère.

    Lutte contre le narcotrafic : sept interdictions de paraître en Haute-Savoie

    Faire défiler vers le haut