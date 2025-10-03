Lyon : un homme blessé par balle dans le 8e arrondissement

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, un homme a été blessé par balle sur la rue Général Gouraud, dans le quartier du Grand-Trou (8e) à Lyon.

Un homme a été blessé par balle dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 octobre à Lyon. Selon Actu Lyon, les faits seraient survenus aux alentours de 2 h du matin, rue Général Gouraud, dans le quartier du Grand-Trou (8e). Un homme aurait alors été visé par plusieurs coups de feu, dont un, reçu dans la fesse.

Blessé, l'homme a été pris en charge par les secours. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'incident pourrait être lié à un contentieux autour d'un fast-food de la Duchère.

