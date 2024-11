L’université Lyon 2 partenaire d’un projet de recherche sur le moustique tigre

Une enseignante et plusieurs étudiants de l’université Lumière Lyon 2 sont partenaires d’un projet de recherche sur le rôle des activités et comportements humains dans la prolifération du moustique tigre en milieu urbain, notamment dans la Métropole de Lyon.

Alors que la prolifération des moustiques tigres s’intensifie dans la Métropole de Lyon, l’université Lumière Lyon 2 a décidé de participer au projet "Social and Environmental RIsk factors in the emergence of mOsquito-borne diseases in Urban areaS (SERIOUS)" ("Facteurs de risques sociaux et environnementaux dans l’émergence de maladies transmises par les moustiques en zone urbaine" : Ndlr).

Ce projet, porté par le laboratoire d'Écologie Microbienne de l’Université Lyon 1 et l’UMR Environnement Ville Société (EVS) de l’Université Lumière Lyon 2, s’intéresse à la façon dont est perçu le moustique tigre dans la métropole lyonnaise, les connaissances à son sujet ainsi que l’impact de la pollution humaine sur les habitats aquatiques. Également financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), l’objectif de l'étude est de déterminer et mettre en place des actions pour lutter contre cette prolifération.

4 000 personnes interrogées

L’enquête, menée auprès de 4 000 personnes au sein de la métropole lyonnaise, a été pensée par Christina Aschan-Leygonie, maîtresse de conférences en géographie et aménagement et membre de l’UMR EVS. Des étudiants de troisième année de licence Géographie et aménagement ont également pris par au projet en récoltant des données sur le terrain dans le cadre d’un cours sur les méthodes d’enquête en géographie. Une stagiaire en première année de master Gestion de l’environnement de l’université a enfin été mobilisée pour analyser les résultats.

Les premiers retours ont été dévoilés sous la forme de saynètes humoristiques auprès des répondants, des collectivités et des mairies. La prochaine étape s’attèlera à la création de pièges pour lutter contre la prolifération des moustiques.

