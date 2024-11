L'Université tout âge, proposée au sein de l'université Lumière Lyon 2, proposera prochainement son nouveau cycle de conférence ouvert à tous.

L'Université tout âge (UTA), imaginée par l'Université Lumière Lyon 2 proposera prochainement son nouveau cycle de conférences 2024-2025. Des conférences ouvertes à tous, peu importe l'âge et le diplôme, dispensés par des enseignants-chercheurs issus de différents domaines.

L'UTA pour une recherche accessible à tous

Parmi les grands thèmes proposés, la question de la transformation de l'Etat social en France, le voyage des artistes en Italie, ou encore, la parenté et la procréation à l'ère des biotechnologies. Des sujets actuels choisis et discutés collectivement par les intervenants, auditeurs et par la commission scientifique de l'UTA.

C'est dans un objectif de partage que l'UTA a été créée, permettant ainsi de rendre la recherche accessible à tous, peu importe l'âge, le diplôme ou le métier. Des conférences auxquelles les étudiants de Lyon 2 sont également conviés, de manière gratuite.

