Le Mondial de la Praline entame sa deuxième édition ce mois-ci. Ce lundi 15 janvier, la finale départagera une dizaine de candidats dans trois catégories.

À partir de 15h15, le château de Sans-Souci de Limonest reçoit, pour le 2e Mondial de la Praline, les finalistes de son concours, dans trois catégories : "la meilleure tarte à la praline", "la meilleure brioche" et "la meilleure galette à la praline". Sur trente candidats inscrits, une dizaine est sélectionnée en finale. La personne lauréate de chaque catégorie se verra attribuer la Praline d’Or 2024. Les résultats du concours seront communiqués mardi.

En parallèle, d'autres animations sont organisées jusqu'au 21 janvier pour le grand public, les artisans et pâtissiers amateurs, dont un "petit marché rose" pour réunir notamment créateurs et restaurateurs. Des espaces sont aussi prévus pour déguster des produits sucrés et salés à base du fameux bonbon rose.

Le Mondial de la Praline reviendra ensuite sous la forme d’une biennale tous les deux ans.