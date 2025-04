Lugdunum de profundis

Edito. Les entrailles de l’ancienne cité antique. Un étrange labyrinthe, un dédale souterrain hors du temps et suintant dont, à ce jour, personne ne sait grand-chose. Règne de symphonies aquifères et d’odeurs ancestrales.

C’est l’édifice lyonnais le plus mystérieux de Lyon. Le plus caché aussi. À six pieds sous terre. Ou plutôt entre dix et cinquante mètres. L’accès y est interdit. Peu de gens y sont descendus. Lyon Capitale y était. Il y a vingt-deux ans.

Une colonne vertébrale de 156 mètres de longueur qui descend, en escaliers, d’où partent, de part et d’autre, trente-deux “arêtes”, organisées par paires, longues d’une trentaine de mètres et hautes de presque deux mètres. Chacun de ces boyaux se termine en cul-de-sac et est relié à l’épine dorsale par seize puits qui remontent à la surface, pareils à des antennes.

Cette structure particulière n’a aucun équivalent dans le monde romain, des datations au carbone 14 ayant montré que le site a été creusé entre le IVe siècle avant J.-C. et le début de notre ère.

Le réseau a été découvert en 1959, par hasard, rue des Fantasques, juste au-dessus de l’entrée du tunnel de la Croix-Rousse (d’où l’autre nom de “réseau des Fantasques”). Les services municipaux venaient vérifier un trottoir qui semblait s’être affaissé. Cherchant des explications, ils découvrirent un puits, au fond duquel s’ouvrait un réseau de deux kilomètres de souterrains, dont une partie maçonnée.

“Ces galeries représentent l’un des plus grands mystères de l’histoire lyonnaise”, reste encore coite Sophie François, directrice du service d’archéologie de la Ville. Un mystère qui a nourri tous les fantasmes (cache du trésor des Templiers, affaires secrètes de Catherine de Médicis ou de Jean-Baptiste Willermoz, le père de la franc-maçonnerie lyonnaise – certains allant même jusqu’à dire son patriarche – qui avait acheté les terrains religieux juste au-dessus du réseau de galeries souterraines…).

Plus sérieusement. Stockage de pièces et métaux précieux, Lugdunum possédant, à cette époque, un atelier de frappe de monnaie romaine ? Ou de denrées alimentaires pour le sanctuaire des Trois Gaules ? L’hypothèse de galeries de service et d’un système de monte-charges est aujourd’hui privilégiée.

Deux mille ans d’histoire qui, grâce à une campagne de numérisation 3D intégrale, sont désormais visibles en ligne. Une expérience immersive salutaire.

On ne peut que regretter le peu d’intérêt des mairies qui se sont succédé pour ce patrimoine unique et exceptionnel.

“Criminel” aussi le percement du second tube dans le tunnel de la Croix-Rousse en 2008 qui a défiguré six arêtes, dont deux ont à jamais disparu, tout comme la liaison parallèle sous l’axe principal.

Lyon Capitale a toujours défendu une inscription aux monuments historiques, depuis sa visite interdite dans les entrailles de la cité antique, tout comme la plupart des “cataphiles” (ainsi que se surnomment ceux qui y descendaient régulièrement) conscients de l’exceptionnel patrimoine antique caché sous nos pieds.

La récente proposition de la Ville de Lyon d’inscrire les “arêtes de poissons” au titre des monuments historiques (déjà indiquée dans le plan de gestion 2024-2030 du site historique de Lyon Unesco de mars 2024) est louable. La Ville espère ainsi obtenir des “subventions pour des projets liés à l’étude, à l’entretien, à la réparation et à la restauration” du réseau.

Au titre de garde-pêche, c’est la préfète de Région, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, qui aura le dernier mot sur les “arêtes de poissons”.

C’est l’occasion rêvée de voir plus loin, en actant l’ouverture au public, un jour, de cet exceptionnel site antique, sans aucun équivalent dans le monde romain.

“Ne vous révoltez pas contre la proposition que je fais et ne la considérez point comme une nouveauté dangereuse” (discours de l’empereur Claude inscrit sur la Table claudienne au Lugdunum-Musée et Théâtres romains).