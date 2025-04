Meurtre d’un jeune de 19 ans à Vaulx-en-Velin : le PCF dénonce les "vieilles recettes" de sécurité "qui n’ont jamais fonctionné"

Le 7 avril, un jeune homme de 19 ans a été tué par balle en pleine journée non loin d’une école primaire de Vaulx-en-Velin. Le PFC exprime son "horreur et sa tristesse", mais dénonce des mesures de sécurité inefficaces.

Le drame s’est déroulé le 7 avril dernier. Un jeune de 19 ans a été tué par balle en pleine journée, à proximité d’une école primaire de Vaulx-en-Velin. L’incident serait lié au trafic de drogues, la victime ayant été retrouvée dans le quartier du Mas du Taureau, non loin d’un point de deal démantelé en février 2023.

"Horreur et tristesse"

Six jours après cette tragédie, le Parti Communiste exprime ce dimanche 13 avril dans un communiqué son "horreur" et sa "tristesse." Alors que la commune de l’Est lyonnais a souvent été le théâtre de violences en lien avec des guerres de territoire et le trafic de drogues, le PCF déplore "une nouvelle fois la crainte de voir les élus actuels promettre tout, n’importe quoi, des vieilles recettes qui n’ont jamais fonctionné : caméras inefficaces, renforts policiers de quelques jours, destruction injustifiée de logements", lance-t-il.

Alors que "tous les jours dans notre ville, moins de services publics, moins d’emplois, moins de commerces de proximité" sont constatés, le PCF renouvelle des propositions afin de vivre "en toute tranquillité." Il demande ainsi un "véritable commissariat disposant d’effectifs" ainsi qu’une police de proximité, des "moyens matériels et humains d’importance aux écoles vaudaises et associations" de la ville, la "réintroduction des éducateurs de rue qui avaient démontré leur efficacité", mais principalement une action "résolue, nationale et locale contre les réseaux de trafic qui ont pris le contrôle de nombreuses rues et quartiers" de Vaulx-en-Velin.

Lire aussi : Jeune homme tué par balles à Vaulx-en-Velin : ce que l'on sait de ce nouvel homicide