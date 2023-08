L’ouverture d’une ligne ferroviaire quotidienne entre Lyon et Barcelone confirmée

Déjà évoquée, l’ouverture d’une liaison ferroviaire quotidienne entre Lyon et Barcelone est confirmée pour le 1er septembre par la Renfe.

À l’issue d’un premier mois d’exploitation fructueux, lors duquel elle revendique avoir transporté 43 000 voyageurs et écoulé 100 000 billets sur ses deux nouvelles lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille, la Renfe a confirmé l’extension de son offre. "Renfe commencera à opérer quotidiennement sur la route de Lyon le 1er septembre et sur la route de Marseille le 1er octobre", annonce dans un communiqué la compagnie espagnole.

Les prix pourraient augmenter à la rentrée

Une ambition affichée au lancement de la ligne du vendredi au lundi en juillet et août et qui se confirme donc "après ce bon démarrage". Sur son premier mois d’exploitation, la ligne entre Lyon et Barcelone ayant été lancée le 13 juillet, ce nouveau concurrent de la SNCF affirme que l’occupation moyenne de ses trains atteint 80%.

Pour concurrencer dès son arrivée la SNCF, la Renfe déploie depuis le mois de juillet des tarifs bien en dessous du marché, proposant de rejoindre Barcelone depuis Lyon en train à grande vitesse à un prix d’appel de seulement 29 euros et reliant certaines villes françaises pour 9 euros. Des prix qui pourraient augmenter dans les prochains mois à mesure que la compagnie s’installera en France, Susana Lozano, la responsable internationale de Renfe AVE (Alta Velocidad Espanola, ayant précisé début juillet qu'à la rentrée, les prix devraient s'ajuster en fonction du marché.

En vue des Jeux olympiques de Paris 2024, la Renfe lorgne désormais sur la ligne reliant Marseille-Lyon-Paris, sur laquelle opèrent déjà la SNCF et Trenitalia.