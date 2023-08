Classement des universités: les établissements lyonnais stagnent

Le classement de Shanghai comparant toutes les universités du monde est tombé. Comme l'année dernière, l'université Claude Bernard Lyon 1 et l'École Normale Supérieure de Lyon occupent une timide place.

On prend les mêmes et on recommence. Pour la 22 ème année consécutive, le classement de Shanghai sort son palmarès des meilleures universités dans le monde. Comme à son habitude, l’université d’Harvard arrive en tête. La première université française, Paris-Saclay, se classe à la 15e position. Elle gagne une place par rapport à l’année dernière. Au total, La France compte une université de moins dans le classement de Shanghai 2023.

Pas d'établissement lyonnais dans le top 100

Toujours pas de top 100 pour les établissements lyonnais. L'université Claude Bernard Lyon 1 se situe dans la fourchette 201–300 du rang mondial. "Des niveaux académiques élevés dans des disciplines très variées, des sciences de la santé aux études scientifiques, techniques et sportives, permettent à Lyon 1 de se positionner parmi les meilleures universités françaises et européennes.", peut-on lire sur le site de l'université Shanghai Ranking. Autre établissement, l’École Normale Supérieure de Lyon, se situe quant à elle entre la 301e et 400e position, tout comme en 2022. Le classement pour les établissements qui n'occupent par le top 100 reste imprécis.

Au niveau national, la France conserve donc quatre établissements parmi les 100 meilleurs mondiaux. On retrouve l’université Paris Sciences Lettres (41e), Sorbonne Université (46e) et l’université Paris Cité (68e).

Le classement de Shanghai, c’est quoi ?

Il s’agit d’un classement des 1 000 meilleurs établissements d’enseignement supérieur au monde, à partir de l’examen de 2 500 institutions. Ce classement, publié chaque année au mois d’août, est réalisé depuis 2003 par une équipe de l’université de Jiao-tong à Shanghai.

Le classement de Shanghai prend en compte six critères:

Le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves et les enseignants.

La quantité de professeurs les plus cités dans leur discipline.

Le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science ou indexés dans le Science Citation Index-Expanded.

Le Social Science Citation Index, ainsi qu’une pondération par rapport à la taille de l’institution.

Les limites de ce classement

Ce classement pose tout de même certaines limites. Comme le montrent les critères de sélection des universités, le palmarès mesure surtout les performances des établissements enseignants davantage les sciences dures, aux sciences sociales.