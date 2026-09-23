OL : les tensions entre supporters Atypik et groupes historiques ne cessent de croître au Groupama Stadium

De nouvelles tensions entre supporters lyonnais se sont produites en marge d’OL-Rennes, samedi 19 septembre. Dans le viseur, le groupe Atypik face aux groupes historiques de l’OL.

Samedi 19 septembre, l’OL s'est largement imposé face à Rennes (4-0). Pour autant, la soirée n’a pas été celle espérée dans les tribunes. De nouvelles tensions entre supporters ont été rapportées aux abords du Groupama Stadium en marge de la rencontre. Dans une enquête publiée cette semaine par le média d'extrême-droite Valeurs actuelles, affirme qu’environ 150 personnes proches du groupe Atypik ont été bloquées à l’entrée du Virage Nord.

Des chants visant les Bad Gones

Au sein de plusieurs vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux, le groupe présent à proximité du Virage Nord aurait lancé plusieurs chants insultants visant les Bad Gones et le Virage Sud. "Bad Gones, Bad Gones, on t’enc*le", peut-on entendre. Les forces de l’ordre seraient finalement intervenues pour éloigner les membres d’Atypik.

Le groupe Atypik, qui n’est pas reconnu comme groupe officiel par l’OL, est apparu sous cette appellation après la création en 2024 des Six-Neuf Pirates. Ce collectif revendiquait une identité antiraciste. Les Six-Neuf Pirates avaient été au cœur d’une confrontation avec d’autres supporters lyonnais après OL-Nantes, en octobre 2024. L’OL avait ensuite annoncé 19 interdictions de stade.

Une rivalité ravivée depuis le début de la saison

Les tensions ont également ressurgi ces dernières semaines autour du Groupama Stadium. Après la rencontre entre l’OL et Le Havre, le 29 août, une agression visant un adolescent de 17 ans avait été évoquée dans plusieurs médias. Des versions avaient ensuite été avancées sur les circonstances des faits et sur l’éventuelle appartenance de certaines personnes à Atypik.

Toujours au sein de son enquête, Valeurs actuelles est revenu sur plusieurs agressions qui se seraient déroulées après OL-Rennes. Une dans le Vieux Lyon impliquant des membres du groupe Lyon 1950 et une autre sur le parking d’une boulangerie, au cours de laquelle un homme d’une quarantaine d’années aurait été hospitalisé.

@Valeurs a pu retrouver trace de plusieurs agressions autour du stade, dont au moins deux, après le match du 19 septembre.

L'une filmée ci-contre, l'autre sur le parking d'une boulangerie. La victime, un père de famille de 40 ans, confronté à "5 agresseurs" a été hospitalisée. pic.twitter.com/m2F9YOwqDx — Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) September 21, 2026

Ces tensions entre supporters lyonnais sont donc fondées sur des idéologies, des opinions politiques différentes. Pas sûr que cela aide l’OL à redorer l’image de ces tribunes après les incidents de samedi. Pour rappel, le match avait été interrompu suite à la diffusion d’une banderole insultante envers l’AS Saint-Étienne dans les tribunes.

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