Pour le dernier match de Fonseca, l'OL repart de l'avant en battant Angers

A domicile et pour ce qui pourrait bien être le dernier match de Paulo Fonseca sur le banc de l'OL, les Lyonnais se sont imposés 2-0 face à Angers. Une victoire qui permet aux Rhodaniens de repartir de l'avant après deux défaites consécutives en Ligue Europa et Ligue 1.

L'OL avait besoin de retrouver de l'élan. Après deux défaites lors de ses trois dernières sorties en championnat, le club lyonnais a retrouvé le chemin du succès en dominant Angers (2-0), ce dimanche. Un résultat qui permet aux Gones de remonter à la troisième place du classement de Ligue 1.

Les Lyonnais ont pourtant dû patienter pour faire la différence. Face à une équipe angevine venue défendre en bloc et miser sur les contres, les hommes de Paulo Fonseca ont progressivement pris le contrôle des débats. Mais le SCO a aussi eu ses occasions. À la 35e minute, Prosper Peter a notamment trouvé le poteau gauche de Dominik Greif après un bel enchaînement.

Trois minutes plus tard, l'OL a fait parler son efficacité. À la réception d'un centre d'Abner Vinicius, Corentin Tolisso a remis le ballon de la poitrine pour Ernest Nuamah. L'attaquant ghanéen, titularisé en pointe en raison de plusieurs absences offensives, a parfaitement contrôlé avant de tromper Anthony Lopes (38e).

Tolisso décisif, Fonseca vers le départ

En seconde période, les Lyonnais ont eu plusieurs occasions de faire le break, notamment par Julien Duranville, sans parvenir à se mettre définitivement à l'abri. Il a finalement fallu attendre la 86e minute pour voir Corentin Tolisso sceller la victoire. Le capitaine lyonnais a repris de la tête un corner et inscrit le deuxième but de la rencontre.

Au coup de sifflet final, les joueurs se sont dirigés vers leur entraîneur. Une scène chargée d'émotion alors que l'avenir de Paulo Fonseca à Lyon reste incertain, le technicien étant annoncé proche d'un départ vers le Sporting CP. Avec ce succès, l'OL retrouve donc une dynamique positive et le podium, avant une semaine qui pourrait être décisive pour l'avenir de son entraîneur.