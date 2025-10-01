Actualité

Loire : une deuxième boutique Rituals ouvrira à Saint-Etienne cet automne

  • par Loane Carpano

    • Cet automne, une boutique de l'enseigne de cosmétique Rituals ouvrira ses portes au sein du centre commercial Steel de Saint-Etienne.

    L'enseigne de cosmétique hollandaise Rituals continue son expansion. Spécialisée dans les produits de beauté, la marque connue pour ses produits aux bonnes odeurs et à l'esthétique travaillé, ouvre une seconde boutique à Saint-Etienne.

    La deuxième adresse dont l'ouverture est prévue pour l'automne, s'installera au sein du centre-commercial Steel de Saint-Etienne.

    Lire aussi : CASINO S'ENRACINE A SAINT ETIENNE

