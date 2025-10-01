Actualité
Mesken Restaurant à Villefranche-sur-Saône.

Un fast-food de Villefranche-sur-Saône fermé après un contrôle sanitaire

  • par La rédaction

    • Un fast-food situé à Villefranche-sur-Saône fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de manquements aux règles d'hygiène.

    Le fast-food Mesken Restaurant situé rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône a été fermé temporairement après un contrôle sanitaire réalisé le 30 septembre. Dans un arrêté, la préfecture du Rhône indique que les agents ont constaté "des manquements graves aux règles d'hygiène".

    Notamment "la détention de denrées non-conformes", "l'absence de formation à l'hygiène du personnel", ou encore "l'absence de traçabilité des denrées". "Considérant que la poursuite de l'activité dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", les services de l'État ont prononcé la fermeture de l'établissement jusqu'à réalisation d'une série de mesures correctives.

