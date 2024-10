Loire : Marine Tondelier en déplacement à Saint-Etienne ce mardi

Ce mardi, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie les Verts Marine Tondelier, se rendra à Saint-Etienne, pour une réunion publique et la dédicace de son livre "Nouvelles du Front".

Ce mardi, la leader des Verts, Marine Tondelier, est attendue à Saint-Etienne pour la dédicace de son livre "Nouvelles du Front", suivie d'une réunion publique, en présence des élus écologistes stéphanois.

Trois mois après l'arrivée en tête du Nouveau Front Populaire aux élections législatives, l'écologiste Marine Tondelier se rendra à Saint-Etienne cet après-midi, afin de dédicacer son livre, dans lequel elle dénonce "la vie sous le Front National", et son combat contre celui-ci, chez elle, dans la commune d'Henin Beaumont.

La dédicace se tiendra à la librairie "Quartier Latin" à 17h30, et sera suivie d'une réunion publique à 18h30, au "Petit Chapelon Rouge", Rue Victor Duchamps.

Réalisée en présence de Julie Tokhi et Olivier Longeon, coprésidents du groupe municipal écologiste de Saint-Etienne et élus à la Métropole, cette réunion devrait être l'occasion de "resserrer les troupes écologistes", et d'échanger avec les Stéphanois.

Rencontre avec les salariés de Casino

Selon France Bleu, Marine Tondelier devrait également profiter de cette visite pour rencontrer et échanger avec les syndicats de Casino, suite au démantèlement du groupe de grande distribution.

