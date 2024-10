Loire : 18 supermarchés Casino et 4 plateformes logistiques vont fermer

Nouveau coup dur pour Casino et ses salariés. Lundi 30 septembre, l'enseigne stéphanoise a annoncé que 18 supermarchés n'avait pas trouvé de repreneurs. Ils devraient donc fermés dans les jours qui viennent.

Suite et fin du plan social du groupe Casino. Après avoir cédé 350 hypermarchés et supermarchés à Auchan, Carrefour et Intermarché au printemps, l'enseigne stéphanoise n'est pas parvenue à trouver des repreneurs pour 18 autres magasins.

"Sur un total de 24 magasins restants à céder, inclus dès le départ dans le Plan de sauvegarde de l‘emploi [...] 2 magasins supplémentaires vont être repris, 4 font encore l’objet de discussions", a expliqué l'entreprise dans un communiqué publié lundi 30 septembre ; date jusqu'à laquelle les repreneurs pouvaient se manifester.

En revanche, "18 magasins et 4 plateformes logistiques n’ont pas de repreneur identifié à ce jour", précise le groupe. Ce qui signifie donc la fermeture prochaine de ces enseignes dont on ignore pour le moment la liste précise.

Près de 1000 emplois menacés

Ces fermetures mettent sur le carreau près de 1000 salariés. La direction précise qu'ils seront "intégrés comme prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi". Ils se verront proposer un accompagnement en matière de reclassement et de formation.

En tout, le nombre de postes supprimés par le PSE devraient être inférieur à 3000, selon l'enseigne stéphanoise. Un moindre mal pour la direction qui en prévoyait "un nombre maximum de 3 267 suppressions de postes".