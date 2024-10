Près de Lyon : trois mises fourrière lors d'un contrôle routier de nuit des gendarmes

Un contrôle routier de nuit des gendarmes mené près de Lyon fin septembre a entraîné la mise en fourrière et l'immobilisation de plusieurs véhicules.

Dans la nuit du 28 au 29 septembre, les gendarmes des brigades motocyclistes de Dardilly, Brignais et Villefranche-sur-Saône ont mené un contrôle routier de 23 h 30 à 3 h à Albigny-sur-Saône. Les militaires étaient à la recherche de conduites sous l'empire de stupéfiants et d'alcool, et ils n'ont pas été déçus par les automobilistes.

Un individu a notamment été placé en garde à vue après avoir été testé positif au cannabis, circulant par ailleurs sans permis de conduire, en possession de 20 grammes de cannabis et d'une arme de poing.

Trois personnes ont été testées positifs aux stupéfiants, quatre véhicules n'étaient pas assurés, deux conducteurs ont été verbalisés pour usage de stupéfiants, un individu a été testé positif à l'alcool, deux véhicules étaient en défaut de contrôle technique.

Au total, quatre personnes se sont vues retirer leur permis de conduire, trois véhicules ont été mis en fourrière et trois autres immobilisés.