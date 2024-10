Photo d’illustration SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Certains passages de TER ne pourront pas être assurés par la SNCF entre Lyon et Grenoble, en raison de travaux de végétation.

Depuis ce lundi 7 octobre et jusqu'au vendredi 18 octobre, en semaine, des travaux de végétation sont réalisés près de Lyon. Des opérations qui nécessiteront plusieurs suppressions de trains par la SNCF. La ligne Lyon-Grenoble est ainsi concernée.

En semaine, chaque jour, des trains seront supprimés entre 10 h et 15 h. Au départ de Lyon, les trains concernés sont ceux de 9h45, 10h16 et 12h16. Quant aux départs de Grenoble, il s'agit des trains de 10h21, 11h21, 12h21 et 13h21.

Par conséquent, des cars de substitution seront proposés aux usagers concernés par cette suppression des trains.

