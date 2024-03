Coupe de France : Le Puy Foot éliminé par Rennes à Geoffroy-Guichard

Dernier Petit Poucet de la Coupe de France, Le Puy Foot 43 (N2) s’est incliné 3-1 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à Rennes, qui file en demi-finale.

L’espoir était grand, mais l’épopée du Puy Foot 43 en Coupe de France s’est arrêtée nette jeudi soir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne. Devant près de 32 000 spectateurs, les Auvergnats qui évoluent en National 2, soit quatre divisions en dessous de leur bourreau du soir, Rennes, ont toutefois livré une prestation plus qu’honorable dans le "Chaudron" de l’ASSE.

Éliminé la tête haute

Menaçante et pas vraiment en danger jusqu’à la mi-temps, malgré un premier but rennais, l’équipe de Haute-Loire a finalement vu le club de Ligue 1 se détacher dès le début de la seconde période sur penalty. Pas abattus, les joueurs de N2 ont continué de pousser pour faire céder le portier du Stade Rennais. Galvanisés par ce but, ils ont finalement dominé la fin de match, sans concrétiser, avant d’être punis par un deuxième but de Bourigeaud à la 82e minute.

Éliminé 3-1 par un club de Ligue 1, Le Puy Foot 43 sort la tête haute de cette Coupe de France. De son côté Rennes rejoint Lyon et Valenciennes en demi-finale, en attendant le match entre Paris et Monaco.