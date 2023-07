Loire : l'A89 fermée de nuit pendant trois jours

A partir de ce lundi soir et jusqu'au jeudi inclus, l'autoroute A89 sera fermée de nuit en raison de travaux.

L'autoroute A89 sera fermée de nuit à partir de ce lundi et jusqu'à jeudi inclus. La circulation sera coupée entre 20 h et 6 h. Ce lundi soir entre 20h et 6h, l’A89 sera fermée en direction de Lyon, entre Balbigny N°33 et Tarare-Est N°35.

Tous les automobilistes devront ainsi quitter l'axe à Balbigny puis suivre les itinéraires de substitution fléchés en jaune sur les panneaux de signalisation. Il sera ensuite possible de rejoindre l'A89 a niveau de Tarare.

Du mardi 18 juillet au jeudi 20 juillet, les travaux seront menés dans l’autre sens de circulation, en direction de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne. La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Tarare-est et Balbigny.

Enfin, des travaux prévus de nuit du mercredi 19 juillet 2023 au jeudi 20 juillet 2023, concerneront les 3 tunnels (Violay, Buissière et Chalosset). L'A89 sera fermée entre Balbigny et Tarare-est, dans les deux sens de circulation.