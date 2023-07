37°C attendus, le retour de la chaleur à Lyon ce mardi

Les températures vont grimper mardi 18 juillet à Lyon avec jusqu'à 37°C attendus au plus fort des chaleurs.

Si les Lyonnais ont pu profiter d'un week-end doux, le répit devrait être de courte durée. Ce lundi déjà, le thermomètre devrait afficher jusqu'à 31°C dans l'après-midi.

Plus de 42°C ressentis

Selon Météo-France, le mercure va grimper à Lyon ce mardi, atteignant jusqu'à 38°C aux alentours de 17 h et plus de 42°C en ressenti. C'est neuf degrés de plus que les normales de saison.

La nuit sera rude elle-aussi. Les températures ne devraient pas descendre sous les 20°C et le mercure affichera plus de 25°C jusqu'à minuit. Les températures devraient ensuite retrouver des valeurs plus acceptables avec 32°C prévus mercredi et jeudi.

Une vague de chaleur touche actuellement le Sud de l'Europe. L'Espagne et l'Italie sont particulièrement touchés avec des températures qui devraient atteindre plus de 40°C ce lundi.