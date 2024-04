Limonest : sans permis, il est interpellé à près de 100 km/h en centre-ville

Un homme circulant sans permis à près de 100 km/h en agglomération a été interpellé à Limonest.

Mardi 16 avril, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont réalisé un contrôle de vitesse d'à peine plus d'une heure sur la route du Puy d'Or de Limonest, après que des riverains ont alerté sur la vitesse excessive des usagers. De 7 h à 8 h 15, les militaires ont constaté huit excès de vitesse compris entre 25 et 43 km/h au dessus de la limitation de 50 km/h de l'axe, deux défauts d'assurance, deux usages du portable au volant, un défaut de contrôle technique et une conduite malgré suspension du permis de conduire.

L'homme avait interdiction de conduire

À 7 h 30, les gendarmes ont intercepté un individu circulant en scooter 125cc en direction de Lyon à 93 km/h, soit 43 km/h au dessus de la limitation. Intercepté, l'homme roulait avec des pneus lisses, une carte grise non mutée, et sans assurance. Il n'était pas titulaire du permis A1 requis pour piloter un scooter 125cc et était par ailleurs placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tous véhicules terrestres à moteur.

Il a été placé en garde à vue et "devra répondre des faits devant la justice", précise la gendarmerie du Rhône.