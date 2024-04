Durant ces vacances scolaires, la Ville de Villeurbanne organise différents chantiers rémunérés, l’occasion pour 44 jeunes de concrétiser leur projet personnel.

Aide en salle dans des résidences seniors, travaux de nettoyage, de peinture ou encore entretien des espaces verts, voici quelques exemples des différents chantiers proposés par la Ville de Villeurbanne durant les vacances scolaires. Des activités qui se déroulent sur une semaine, soit 27 heures de travail, et rémunérées 170 euros auxquelles ont décidé de participer 44 jeunes Villeurbannais de 16 à 21 ans pour réaliser un projet personnel.

Les jeunes travaillent ainsi en "petits groupes" et sont encadrés par des animateurs. Ils travaillent notamment dans les résidences seniors Marx-Dormoy, Château-Gaillard et Jean-Jaurès, mais ils interviennent également dans les conseils de quartiers, les bibliothèques des écoles, à la médiathèque du Tonkin ou encore le centre social des Buers. L’occasion pour certains de réaliser leur première expérience professionnelle et de pouvoir financer une partie du permis de conduire, un voyage ou une adhésion à un club sportif, se réjouit la collectivité dans un communiqué ce jeudi.

Lire aussi : Villeurbanne aide ses habitants dans leur recherche d'emploi