Dans l'Ouest lyonnais, à Tassin-la-Demi-Lune, le remplacement du pont Esplette devrait se poursuivre jusqu'en novembre 2025.

Les travaux de remplacement du pont Esplette à Tassin-la-Demi-Lune, dans l'Ouest lyonnais, débuteront le 10 mars prochain et se poursuivront jusqu'en novembre, selon la planification présentée en réunion publique dernièrement. Pour rappel, une "corrosion avancée" avait été relevée en 2020 sur cet édifice, propriété de la Métropole de Lyon et qui enjambe les voies SNCF.

Dans un premier temps, l'installation du chantier nécessitera la mise en sens unique du pont, dans le sens Depéret-Esplette. À partir du 17 mars, la circulation automobile sera totalement coupée. Un plan de déviation sera mis en place.

Lire aussi : TEOL : "Un métro à Tassin s'accompagnerait d'une densification massive" juge Nadine Georgel

Fermeture des voies de train cet été

Puis, du 14 avril au 15 mai (hors week-ends et jours fériés), l'installation d'une passerelle provisoire pour les piétons et cyclistes sera réalisée de nuit. L'assemblage du nouvel ouvrage sera quant à lui mené en mai et juin prochains.

Au cours de l'été, une fermeture totale des voies SNCF pendant huit semaines est prévue pour permettre la dépose de l'ancien pont et l'installation du nouveau. Cette phase de chantier se conclura par la dépose de la passerelle (la nuit, du 20 au 31 octobre) et les travaux de finition en novembre.

Pour toute question, le service Relation citoyenne de la Ville se tient à la disposition des habitants sur relationcitoyenne@villetassinlademilune.fr