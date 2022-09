Police municipale : le Sénat lance une mission d'information parlementaire

Selon le syndicat FO Police Municipale de Lyon, le Sénat s'apprête à lancer une mission d'information sur l’évolution des missions de la police municipale.

Une délégation du syndicat FO Police municipale, dont le porte-parole de l'intersyndicale Police municipale de Lyon, a été reçue, mercredi 14 septembre, à Matignon.

Le conseiller sécurité de la Première ministre leur a annoncé que le Sénat s'apprêtait à lancer une mission d'information parlementaire sur l'évolution des missions de la police municipale (et non un rapport comme il est écrit sur le compte Twitter de FO police municipale de Lyon).

Reçus ce jour a Matignon par le conseiller de la 1 ere Ministre Il nous annonce que suite a nos differerentes rencontres avec le Sénat notre demande d‘un rapport d'information sur l’évolution des missions de la PM a été annoncée cet après-midi. 💥💥💥 Une victoire FOPM 💥💥💥 pic.twitter.com/66pYZV6y0I — FO Police Municipale de Lyon (@fo_lyon) September 14, 2022

"Nous avons de grands espoirs de changements pour notre profession."

Le porte-parole de l'intersyndicale Police municipale de Lyon et secrétaire national adjoint de FO Police municipale

"C'est une belle surprise, explique Bertrand, porte-parole de l'intersyndicale Police municipale de Lyon. C'est l'aboutissement d'un gros travail que notre syndicat a mené auprès des parlementaires. Cette mission d'information du Sénat est particulièrement importante car il y aura des auditions qui vont permettre de donner des orientations qui seront suivies par le gouvernement. Nous avons de grands espoirs de changements pour notre profession."

Salaires, primes, indemnités, missions spéciale, conditions de travail, parcours professionnels (formation, mobilité...), le statut des policiers municipaux pourrait, à terme, être réévalué. dans un contexte de montée en puissance des missions dévolues aux policiers municipaux.

• Le contexte

Sous la pression des citoyens qui demandent plus de sécurité, et face à ce qu’ils perçoivent comme un désengagement des services policiers de l’État, les maires s’investissent de plus en plus sur le terrain de l’ordre public. Conséquence : les polices municipales montent en puissance dans l’agglomération lyonnaise.

• Les enjeux

Face aux besoins accrus de sécurité et de tranquillité, le recrutement des policiers municipaux soulève des enjeux d’attractivité des services et de fidélisation des agents. S’il y a autant d’organisation de polices municipales que de communes – ces polices de proximité étant censées s’adapter aux réalités de chaque territoire – cette situation cause des disparités entre les villes, selon leurs ressources financières.

