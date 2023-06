Ce mercredi 14 juin, plus de 36 000 élèves en classe de terminale générale, technologique et professionnelle de l’académie de Lyon ont commencé leur première épreuve du Baccalauréat dans une ambiance relativement détendue.

C’est le top départ du bien longtemps redouté baccalauréat. Ce mercredi 14 juin, les lycéens de Lyon entament une "petite course" pour tenter de décrocher le précieux diplôme, en commençant par difficile épreuve écrite de philosophie. Pour certains, la fameuse dernière relecture dans les transports en commun est toujours d’actualité, "c’est bon je suis prête", confie une lycéenne en sortant du tramway avant de prendre la direction du lycée du Docteur Charles Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon, où elle doit plancher plusieurs heures sur un sujet. Pour d’autres, l’ambiance est beaucoup plus détendue et les examens du bas ne semblent plus faire peur. "Le bac est devenu un peu anecdotique, on a déjà eu les réponses de Parcoursup, donc le stress est beaucoup moi important", lâche Firmin. Visiblement peu impressionné par l'examen, ce lycéen précise "même avec une note bien en dessous de la moyenne j’aurais mon bac".

Une ambiance détendue

Une conséquence de la réforme du baccalauréat instaurée depuis 2021 et qui valorise les résultats obtenus tout au long de l’année à travers le contrôle continu. Jusqu’en 2018, les lycéens devaient passer entre 8 et 12 épreuves, aujourd’hui les terminales générales et technologiques n’ont plus que l’épreuve de philosophie et le Grand oral à valider en fin d'année. Pour autant, Olivier Dugrip, le recteur de l’académie de Lyon, tient tout de même rappeler à quelques minutes du début de l’épreuve son importance, "l’épreuve de philosophie est toujours un grand moment du bac".

Du regard, les élèves se cherchent, non pour trouver du réconfort, mais plutôt pour rigoler une dernière fois avant de se plonger dans une épreuve de 4 heures. Crayons, paquets de mouchoirs, carte d’identité ou encore la fameuse barre de céréales sont déposées en haut de la table. Après un rapide mot d’encouragement de Pierre Ronchail, le proviseur du Lycée Docteur Charles Mérieux, une enseignante distribue les copies à l'ensemble des élèves, tout en rappelant en passant dans les rangs, non sans une pointe d'humour, "philosophie c’est avec un i et non un y".

Les yeux des élèves se fixent alors sur la pendule qui affiche 8 heures, avant qu'une autre surveillante ne lâche "c’est bon vous pouvez retourner les sujets". Pour la voie générale, ce mercredi matin les lycéens avaient le choix entre, Le bonheur est-il affaire de raison ?, ou Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?. Pour la voie technologique, les deux sujets proposés pour cette édition 2023 du bas sont L'art nous apprend-il quelque chose ?, ou Transformer la nature, est-ce gagner en liberté?. À la lecture des intitulés, des sourires se dessinent sur certains visages et des soupirs de déceptions se dégagent de la bouche d'autres lycéens.

Faire mieux que 2022

Pour rappel, sur les 35 028 terminales de l’année 2022, 91,3% avaient validé leur examen. Soit un taux de réussite en baise de 3 points par rapport à l’année 2021. Pour le lycée du Docteur Charles Mérieux, il n’y a pas de chiffre concernant les deux dernières années puisque le lycée a ouvert ses portes en 2021.

Un taux d’obtention moins conséquent "peut-être dû au degré peu important du bac aujourd’hui" comme nous l’expliquaient des lycéens avant de rentrer dans leur salle de composition. "Le bac n’a plus le même enjeu, beaucoup ont déjà eu les réponses de Parcoursup", reconnaît le recteur de l’académie de Lyon, mais, à l'entendre, "le bac reste toujours important". Comme pour défendre l'importance de l'épreuve et donner une source de motivation supplémentaire aux élèves, Olivier Dugrip rappelle qu'"il y a toujours la volonté d’aller chercher les mentions".

Dans la foulée et à partir de la semaine prochaine, les lycéens devront se confronter à l’épreuve du Grand oral, avant de recevoir le 4 juillet leurs résultats. Les meilleurs bacheliers de l'académie seront ensuite reçus le 7 juillet par le recteur. Pour les autres ce sera l'heure des vacances d'été, avant d'entamer à la rentrée la prochaine étape de leur cursus scolaire.

