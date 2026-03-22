Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg est élu avec une courte avance

A Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg succède à Vincent Alamercery, qui n'a pas su convaincre les électeurs.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5359

Taux d'absentions : 41,33 %

Votes blancs ou nuls : 1,14 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix 100% Neuville Liste divers droite Benjamin Gauthey 28,35 % 881 Vivons Neuville Liste divers gauche Vincent Alamercery 35,39 % 1100 Neuville Avec Vous Liste divers centre Youcef Bourezg 36,26 % 1127

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