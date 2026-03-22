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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg est élu avec une courte avance

    A Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg succède à Vincent Alamercery, qui n'a pas su convaincre les électeurs.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5359
    Taux d'absentions : 41,33 %
    Votes blancs ou nuls : 1,14 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    100% NeuvilleListe divers droiteBenjamin Gauthey28,35 %881
    Vivons NeuvilleListe divers gaucheVincent Alamercery35,39 %1100
    Neuville Avec VousListe divers centreYoucef Bourezg36,26 %1127

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