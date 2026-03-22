Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg est élu avec une courte avance
A Neuville-sur-Saône, le centriste Youcef Bourezg succède à Vincent Alamercery, qui n'a pas su convaincre les électeurs.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5359
Taux d'absentions : 41,33 %
Votes blancs ou nuls : 1,14 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|100% Neuville
|Liste divers droite
|Benjamin Gauthey
|28,35 %
|881
|Vivons Neuville
|Liste divers gauche
|Vincent Alamercery
|35,39 %
|1100
|Neuville Avec Vous
|Liste divers centre
|Youcef Bourezg
|36,26 %
|1127
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