Le Pimento Running Club, né en septembre 2024, propose des running groupés à Lyon, notamment à destination des femmes. Un projet qui a rapidement trouvé son public.

"Je ne me pose aucune question en allant courir. Je sais qu’il n’y aura zéro problème, zéro charge mentale". Comme plusieurs dizaines de joggeuses à Lyon, Manon Dufays (24 ans) a fait le choix de rejoindre le Pimento Running Club. "Quand je cours seule et qu’il fait nuit, je psychote un peu. Je me retourne toutes les 5 minutes", raconte Alexine Brunet, qui s'est mise au running à la fin de l'été 2024. Elle ajoute : "À certains endroits comme au parc de Gerland, surtout de nuit, je n’étais pas spécialement à l’aise. Donc, j’allais plutôt courir entre midi et deux".

Désormais, la question ne se pose plus pour la jeune femme. En rejoignant le Pimento Running Club, fondé par Antoine Bonnet en septembre 2024, elle peut courir sereinement à la tombée de la nuit. Selon une étude publiée par Adidas en mars 2023, 92 % des femmes disaient se sentir en insécurité quand elles courent. Face à ce chiffre, Antoine Bonnet a donc imaginé ce projet, afin de proposer des courses en groupe pour "épicer les sorties monotones et mêler le côté festif". Une idée qui a toujours trotté dans la tête de cet ancien athlète de haut niveau en athlétisme.

Mais celle-ci a surtout été renforcée par l’agression de l’une de ses meilleures amies lorsqu’elle effectuait sa course à pied. "Heureusement, ce n’était rien de grave, se remémore-t-il. Mais c’est là que j’ai eu le déclic. Je me suis dit : 'pratiquer une activité sportive devient de plus en plus délicat'. Donc, il fallait trouver un moyen de combiner sociabilité, sport et bonne ambiance."

Lire aussi : SaintéLyon 2024 : l'édition de tous les records

75 % de femmes dans le groupe de course

Avec le Pimento Running Club, la recette est donc toute trouvée. Chaque lundi et jeudi, trente coureurs maximum sont invités à se rassembler pour prendre part à un parcours préparé en amont par Antoine Bonnet et Yoel Touitout, coach sportif. Un effet de masse qui dissuade les tentatives d’approche. Cette initiative a directement plu à Mathilde Robert (25 ans), habituée du running dans les montagnes du Vercors, avant d'arriver à Lyon. "Je n’étais pas très sûre de courir seule dans la métropole de Lyon", reconnaît-elle, observant parfois des "regards qui peuvent toujours être un peu intrigants".

Antoine Bonnet, fondateur, et Yoel Touitout, coach.

Lire aussi : "Courir pour elles, c'est le chrono pour la vie"

En seulement six mois, le Pimento Running Club a déjà trouvé son public. Plus de 500 personnes ont rejoint le canal de diffusion du club. En moyenne, à chaque sortie, le groupe est composé à 75 % de femmes. Parmi elles, beaucoup ont déjà été confrontées à des faits de violences au cours de leur running. "C’est à différents degrés et niveaux, précise Antoine Bonnet. Le plus souvent, ce sont des sifflements, des personnes qui suivaient les filles en courant, des interpellations, etc."

"On sait où on passe, afin d’éviter les zones à risques"

Antoine Bonnet, fondateur du Pimento Running Club

Pour garantir la sécurité du groupe et "un environnement fiable", des mesures sont aussi prises par le club. Chaque potentiel participant doit réaliser une adhésion auprès des responsables. Ces derniers vérifient ensuite son profil, notamment à travers les réseaux sociaux. "Et aussi, nos tracés sont fiables. Ils sont testés en amont. On sait où on passe, afin d’éviter les zones à risques", ajoute le fondateur. Typiquement, à Lyon, le quartier de la Guillotière, réputé pour son insécurité, a d’emblée été barré. "On crée un sentiment de confiance et de sécurité", résume le jeune homme de 25 ans. Un projet qui est même parrainé aujourd'hui par Estelle Perrossier, athlète olympique originaire de Lyon.

Fort de son succès, ce club "à taille humaine malgré l’engouement" s'est aussi démarqué jusqu'à présent par sa dimension sociale, que toutes les participantes interrogées soulignent avec insistance. "C’est un groupe avec des gens bienveillants et ça joue beaucoup sur la motivation, forcément", illustre Alexine Brunet, pour qui l'"évolution depuis octobre est dingue. Je n’avais pas d’attente particulière, mais jamais je n’aurais imaginé faire ça".

Pour intégrer le Pimento Running Club, une adhésion financière est nécessaire et s'élève à 5,90 € pour une course par semaine ou à 14,90 € pour deux courses par semaine.