Haute Savoie : 80 élus exigent plus de transparence sur le méga-collisionneur

80 élus français et suisses réclament plus de transparence sur le futur collisionneur du CERN dont il redoute l'impact environnemental.

Quatre-vingts élus locaux, français et suisses, ont cosigné une tribune pour réclamer davantage de transparence sur le projet de Futur Collisionneur Circulaire (FCC) du CERN. Cette mobilisation transfrontalière est portée par des responsables de Haute-Savoie, de l'Ain et du canton de Genève, territoires directement concernés par un projet qui doit s’étirer sur 90 kilomètres en sous-sol.

Impact environnemental

L'intérêt scientifique du projet n’est pas au cœur de leur préoccupation, les signataires s'inquiètent de ses conséquences concrètes sur le terrain. Ils redoutent l'évacuation de centaines de millions de tonnes de gravats extraits par les puits d'accès et le passage de centaines de camions pendant plusieurs années, y compris à proximité de réserves naturelles. Ils dénoncent également le calendrier de la concertation publique, ouverte mi-mai et refermée début octobre. Un délai qu’ils jugent trop court au regard de l'ampleur du chantier, ainsi qu'une communication qu'ils estiment partielle et inadaptée.

Faute de pouvoir peser directement sur le calendrier du CERN, les signataires misent sur les relais institutionnels dont ils disposent localement. Cédric Jeanneret, député genevois, a ainsi déposé une question urgente auprès du Conseil d'État genevois, dont la réponse est attendue lors de la prochaine séance plénière du Grand Conseil, le 1er octobre, date de clôture de la concertation publique. Le CERN rappelle que les études d'impact environnemental n'ont pas encore été menées et que la concertation en cours ne vise pas à faire approuver le projet, mais à l'affiner.

Matière noire

Le CERN prévoit de construire le Futur collisionneur circulaire (FCC), un anneau souterrain de 91 km sous la Haute-Savoie, l’Ain et le canton de Genève, pour succéder au LHC à horizon 2040. Ce “super-accélérateur” vise à produire des milliards de bosons de Higgs et à explorer la matière noire, l’énergie sombre et d’éventuelles nouvelles lois de la physique.

Le FCC serait logé dans un tunnel circulaire de 90,7 à 91 km de circonférence, creusé entre 100 et 400 m de profondeur, traversant le lac Léman, le massif des Bornes et s’étendant jusqu’aux environs d’Annecy. En surface, une douzaine de puits et huit sites techniques (dont cinq en Haute-Savoie) permettraient d’accéder aux cavernes d’expérimentation et d’exploiter la machine