Les parlementaires écologistes du Rhône alertent la Première ministre sur la situation des mineurs isolés

Les parlementaires écologistes du Rhône interpellent la Première ministre sur la situation des mineurs isolés à Lyon.

Les députés EELV Marie-Charlotte Garin et Hubert Julien-Laferrière, accompagnés des sénateurs EELV Raymonde Poncet-Monge et Thomas Dossus alertent la Première ministre sur la situation de la centaine de mineurs isolés en recours, refugiés dans le square Sainte-Marie-Perrin dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Une situation intolérable"

Dans un courrier adressé à Elisabeth Borne et à la préfète du Rhône Fabienne Buccio, les parlementaires écologistes dénoncent "une situation intolérable" pour ces jeunes dont la majorité souffre de "troubles psychiques tels que le stress post-traumatique ou la dépression". Ils rappellent également que le Comité des droits de l'enfants de l'ONU "a sanctionné la France pour l'absence de protection d'un mineur non accompagné qui se trouvait à la rue" et a demandé à la France d'appliquer le principe de la présomption de minorité dans l'attente d'une décision définitive d'un juge.

Les parlementaires demandent ainsi à la Elisabeth Borne, "quelles mesures vous envisagez afin que l'Etat français se mette en conformité avec les recommandations du comité des droits de l'enfant de l'ONU". Ils dénoncent enfin la politique de "présomption de mensonge en vigueur aujourd'hui" visant à détecter de "faux mineurs" qui conduit à un grand nombre de rejets de reconnaissance de minorité, largement invalidés ensuite par les juges. En effet dans le Rhône, seuls 30 % des mineurs isolés sont reconnus comme tels lors de leur entretien avec Forum réfugiés. Ils sont ensuite 80 % à être reconnus devant la Justice.