Week-end très chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé a dévoilé ses prévisions pour le week-end du 28 juillet, la circulation s'annonce une fois de plus difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un samedi en rouge dans toute la France

Dès le vendredi, Bison futé voit orange dans le sens des départs et dans le sens des retours. La moitié Ouest de la France est elle en rouge, la circulation s'annonce très difficile. Il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 14 h à 21 h, dans les deux sens de circulation. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera difficile tout au long de la journée.

Samedi, les conditions de circulation vont devenir encore plus compliquées. Bison futé place la France entière en rouge dans le sens des départs. Il faudra, dans la mesure du possible, éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 6 h à 19 h, ainsi que l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 11 h à 19 h.

Dimanche, Bison futé hisse le drapeau vert dans l'ensemble de la France.