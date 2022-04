Les nouveaux sanitaires installés sur la place Louis Pradel divisent les Lyonnais. Certains s'inquiètent pour l'image de Lyon alors que d'autres sont contents de la praticité du projet.

Face au manque de sanitaires publics dans le 1er arrondissement, la Métropole et la Ville de Lyon ont installé des sanitaires publics place Louis Pradel, à côté de l'opéra. Problème: pour certains habitants, ça ne passe pas. "C'est affligeant de mettre des toilettes sur un lieu aussi touristique, l'image de Lyon en prend un coup", se désole Pierre, un habitué du coin. Il a d'abord cru à une blague pour le 1er avril, alors il s'est déplacé pour vérifier par lui-même. "C'est de l'exhibitionnisme, je ne serais pas du tout à l'aise d'utiliser ces urinoirs devant tout le monde", rajoute-t-il, ne comprenant pas pourquoi le dispositif offre si peu d'intimité aux hommes. Un avis partagé par Thaïs, nouvellement installée à Lyon: "Je ne vois pas les hommes utiliser ces toilettes la journée, on voit tout et il y a beaucoup d'enfants ici".

"Très pratique"

Pour d'autres, même si ces nouveaux urinoirs ne sont pas parfaits, ils sont nécessaires. "Il vaut mieux ça que de devoir aller dans la rue", tempère Kassandra, qui trouve qu'il manque de sanitaires publics à Lyon. La jeune femme se rappelle de quelques fois, où, en rentrant de soirées, tout était fermé et elle a du improviser pour palier à l'urgence d'une envie pressante. Une problématique rencontrée par plusieurs dans cet arrondissement connu pour ses bars et lieux de fêtes. "C'est très pratique, ça rend vraiment service!", confie Laure, qui habite à Lyon. Pour Olivier, qui vient de temps en temps en ville, même si l'intimité des urinoirs est moindre, c'est toujours bon à prendre: "Les toilettes publiques sont souvent fermées à Lyon. C'est bien ce projet, il y en avait besoin!".

Même si les nouveaux urinoirs de la place Louis Pradel ne semblent pas convaincre tout le monde, la Métropole et la Ville de Lyon restent ouverts aux remarques des usagers. Ces sanitaires publics ont été installés dans le cadre d'un dispositif expérimental et sont actuellement en phase de test.